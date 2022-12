Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum 25.12.2022, 12:00 Uhr bis 26.12.2022, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Buchholz in der Nordheide - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Sonntagnachmittag in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Wiesenstraße in Buchholz eine Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt vom Wohnhaus.

In etwa zur gleichen Zeit, zwischen 14:15 Uhr und 19:15 Uhr wurde auch im Heidekamp in Buchholz ein Einfamilienhaus angegangen. Hier hebelten die unbekannten Täter ein Fenster auf und gelangten durch dieses in das Wohnhaus. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Was bei der Tat entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Buchholz in der Nordheide OT Holm - Fahren unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen Fahrzeugführer konnte durch die kontrollierenden Polizeibeamten Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein anschließender Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Es wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeit eingeleitet und dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwarten eine Geldstrafe und ein Fahrverbot.

Buchholz in der Nordheide OT Reindorf - Brand einer Altpapiertonne

Am Montagmorgen, um 02:40 Uhr, wurde in der Reindorfer Landstraße durch unbekannte Täter eine Altpapiertonne entzündet. Durch Einschreiten des Brandentdeckers konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Müllsäcke verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200EUR.

BAB 1, Richtungsfahrbahn Hamburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am späten Abend des 25.12.2022 wurde durch einen Zeugen eine äußerst auffällige Fahrweise eines Fahrzeugführers gemeldet. Der Pkw konnte festgestellt und kontrolliert werden. Beim 52-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Test durchgeführt, der einen Wert von 0,76 Promille ergab. Aufgrund der Fahrauffälligkeiten wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

BAB 39, Anschlussstelle Maschen - mehrere Strafverfahren eingeleitet

Am frühen Morgen des 26.12.2022 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass die am Pkw BMW angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und zudem für einen anderen Pkw ausgegeben waren. Der benutzte Pkw war weder zugelassen noch versichert. Im Pkw wurden offensichtlich gefälschte Zulassungsstempel gefunden. Gegen den 26-jährigen Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

