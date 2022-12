Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 23.12.2022, 12:00 Uhr, bis Sonntag, 25.12.2022, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Buchholz in der Nordheide / Sprötze - Kontrolle eines Elektrokleinstfahrzeuges

Durch die Polizeibeamten wird bei einer Verkehrskontrolle des E-Rollers festgestellt, dass dieser ohne gültiges Kennzeichen geführt wird. Weiterhin wird festgestellt, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrzeugführer muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten.

Buchholz in der Nordheide - Brände von Altkleidercontainern

Am 24.12., um 03:12 Uhr wird der Brand eines Altkleidercontainers gemeldet. Weiterhin kommt es in den frühen Morgenstunden des 25.12. gegen 03:00 Uhr innerhalb kurzer Zeit zu zwei weiteren Bränden von Altkleidercontainern in der Soltauer Straße und dem Seppenser Mühlenweg. Alle Brände konnten durch die alarmierte freiwillige Feherwehr gelöscht werden. Es handelt sich bei den Bränden offensichtlich um Brandstiftung. Hinweise nimmt die Polizei in Buchholz jederzeit entgegen (04181-2850).

Buchholz in der Nordheide - Brand in einem Reihenhaus

Am Heiligabend, gegen 15:52 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Nachbar ein Feuer in einem Reihenhaus in der Hamburger Straße. Durch die freiwillige Feuerwehr, wurde aufgrund der Abwesenheit der Bewohner, die Wohnungstür aufgebrochen und der Brand gelöscht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro. Ursächlich war mutmaßlich eine nicht gelöschte Kerze eines Adventskranzes.

Tostedt - Wohnungseinbruchdiebstahl

In der Zeit vom 22.-24.12. verschaffte sich die unbekannte Täterschaft in der Straße Auf der Worth über ein seitlich gelegenes Fenster Zutritt zum Einfamilienhaus der abwesenden Eigentümer. Mehrere Räumlichkeiten werden durchsucht. Im Anschluss entfernt sich die Täterschaft in unbekannte Richtung.

Hollenstedt - Verkehrsunfallflucht an Tankstelle

Am 23.12., um 19:05 Uhr, betankt der unbekannte Fahrzeugführer seinen Pkw mit Autogas (LPG) und entfernt sich vom Tankstellengelände der Raiffeisen Tankstelle, ohne den Tankvorgang zu zahlen. Ebenfalls vergisst der Fahrzeugführer in der Hektik den Tankschlauch zu entfernen. Dieser reißt und der Pkw entfernt sich in unbekannte Richtung. Aufgrund des austretenden Gases wird die freiwillige Feuerwehr alarmiert und die Wohlesbosteler Straße kurzzeitig gesperrt. Eine Gefahr für die Anwohner bestand nicht. Dem noch unbekannten Fahrzeugführer droht ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Tankbetrug.

Mehrere Wohnungseinbrüche am Heiligabend

Seevetal / Maschen

In den Nachmittags- oder Abendstunden gelangt eine unbekannte Täterschaft in der Straße Wilder Kamp über ein seitlich gelegenes Fenster im Erdgeschoss in das Einfamilienhaus. Mit aufgefundenem Diebesgut verlässt die unbekannte Täterschaft das Einfamilienhaus in unbekannte Richtung.

Seevetal / Meckelfeld

Auch hier gelangt die unbekannte Täterschaft in den Nachmittags- oder Abendstunden in der Straße Am Blöcken über eine Terrassentür in das Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft durchwühlt sämtliche Räumlichkeiten und verlässt den Tatort in unbekannte Richtung.

Rosengarten / Nenndorf

Vom 24. -25.12., in der Zeit von 14:30 Uhr - 00:55 Uhr, verschafft sich die unbekannte Täterschaft in der Straße Am Heidland über eine rückwärtig gelegene Terrassentür Zugang zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Unter Mitnahme von Schmuck verlässt die Täterschaft den Tatort unerkannt.

Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen die hier möglicherweise aufgefallen sind, nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181 2850 entgegen.

Seevetal / Hittfeld - Diebstahl von Kraftstoff

Im Zeitraum vom 16.12. (17:00 Uhr) bis 23.12. (10:00 Uhr) versuchen bisher unbekannte Täter einen Radlader in der Schützenstraße aufzubrechen. Im Anschluss entwenden die Täter mehrere Liter Kraftstoff aus dem Fahrzeug. Personen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Seevetal unter 04105-6200 zu melden.

Ramelsloh / Marxen - Schwerer Verkehrsunfall

Am späten Freitagabend kam es gegen 23:20 Uhr zwischen den Ortschaften Ramelsloh und Marxen zu einem schweren Verkehrsunfall. Im Verlauf einer Linkskurve kam der 38-jährige Fahrzeugführer eines Pkw nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 38-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes war vor Ort daher nicht möglich. Eine Blutprobe wurde entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Ersten Erkenntnissen nach erhielt der Schwerverletzte erste Hilfe von Personen, die beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren. Diese Personen sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Winsen (Luhe) unter 04171-7960 zu melden.

Asendorf - Unfall mit Trunkenheit - Heiligabend endet mit Verkehrsunfall

Am Abend des 24.12. befährt ein 46-Jähriger die Eichenstaße in Asendorf. Aufgrund seiner Alkoholisierung übersieht er einen abgestellten Pkw und fährt diesem auf. Durch den Aufprall wird der abgestellte Pkw in einen weiteren Pkw geschoben. Trotz der Kollision erlitt der Fahrzeugführer keine Verletzungen. Noch an der Unfallstelle ergibt ein durchgeführter Atemalkoholtest 2,58 Promille. Zur Beweissicherung wird eine Blutprobe entnommen. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei des Landkreises Harburg wünscht allen schöne Feiertage und eine Frohe Weihnachten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell