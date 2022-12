Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Geldautomat gesprengt ++ Seevetal/Hittfeld - Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten ++ Buchholz - Erneut Altkleidercontainer in Brand gesetzt ++ Brackel - In Gegenverkehr gefahren

Buchholz (ots)

Geldautomat gesprengt

Heute, 22.12.2022, gegen 1:52 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruchalarm beim Famila-Markt an der Straße Nordring gemeldet. Nur eine Minute später wurde auch die Auslösung der Brandmeldeanlage mitgeteilt. Als die ersten Streifenwagen wenige Minuten später am Markt eintrafen, stellten Sie eine beschädigte Glasschiebetür im Eingangsbereich des Marktes fest. Von den Tätern fehlte bereits jede Spur. Der Vorraum hinter der Tür war stark verraucht. Die Täter hatten einen freistehenden Geldausgabeautomaten, der sich in der großen Eingangshalle befand, gesprengt. Nach Auswertung der Videoüberwachungsanlage handelte es sich um drei männliche Täter, die innerhalb von nur drei Minuten die Halle betraten, den Automaten sprengten und unmittelbar danach versuchten, in den Trümmern an die Geldkassetten zu gelangen. Ob sie dabei auch erfolgreich waren, ist noch unklar.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Antreffen der Täter. Es ist zu vermuten, dass sie mit einem Pkw über die B75 in Richtung der nahen Autobahnanschlussstelle der A1 (AS Dibbersen) geflüchtet sind.

Nachdem Fachleute den Tatort noch in der Nacht hinsichtlich noch nicht umgesetzter Sprengstoffreste und der Statik überprüft hatten, konnte am Morgen mit der Spurensuche im Objekt begonnen werden. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, denen gegen 1:50 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Famila-Marktes am Nordring aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Hittfeld - Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten

In der Nacht zu heute, 22.12.2022, sind Diebe in Hittfeld in drei Kindertagesstätten eingebrochen. Die Einrichtungen befinden sich in den Straßen Meyermannsweg, Lindhorster Straße und zu den Reetwiesen. Die Täter gingen jeweils sehr professionell vor und hinterließen nur wenige Spuren. Ob sie Beute machten, ist noch unklar.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht in Hittfeld aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 zu melden.

Buchholz - Erneut Altkleidercontainer in Brand gesetzt

In der Bendestorfer Straße haben Unbekannte heute, 22.12.2022, einen Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Gegen 2:39 Uhr hatten Zeugen die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Container ab. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 EUR.

Erst in der Nacht zuvor war es am Vaenser Weg zu einer Inbrandsetzung von zwei Altkleidercontainern gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5399710). Die Polizei vermutet, dass dieselben Täter dahinterstecken.

Zeugen denen in den letzten Nächten verdächtige Personen aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 zu melden.

Brackel - In Gegenverkehr gefahren

Ein 18-jähriger Mann hat am Mittwoch, 21.12.2022, gegen 21:25 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Landstraße verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Peugeot in Richtung Hauptstraße. In einer Rechtskurve geriet er vermutlich in die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem Kleinkraftrad eines 51-jährigen Mannes, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 51-Jährige und zog sich mehrere Knochenbrüche zu. Er kam in ein Krankenhaus.

