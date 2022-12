Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Altkleidercontainer in Brand gesetzt ++ Tostedt - Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall ++ Winsen - Mehrfach Kinder angesprochen - 23-Jähriger ermittelt

Buchholz (ots)

Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Heute, 21.12.2022, gegen kurz nach Mitternacht, wurden Feuerwehr und Polizei in den Vaenser Weg gerufen. In Höhe der Bushaltestelle hatten Unbekannte zwei Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Flammen ab. Der Sachschaden wird auf rund 4000 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tostedt - Vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ein 62-jähriger Mann hat am Dienstag, 20.12.2022, einen Verkehrsunfall in der Weller Straße verursacht. Der Mann war gegen 20:25 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus noch unklarer Ursache fuhr er mit seinem Fiat Ducato auf einen am Fahrbahnrand geparkten BMW auf. In dem parkenden Wagen saßen zu diesem Zeitpunkt eine 68-jährige Frau auf dem Beifahrersitz sowie zwei Kinder im Alter von sieben Jahren und sechs Monaten. Die drei Insassen sowie der Unfallverursacher wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die 68-Jährige kam zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus.

Winsen - Mehrfach Kinder angesprochen - 23-Jähriger ermittelt

Seit Mitte November 2022 erhielt die Polizei in Winsen mehrere Hinweise auf einen Mann, der im Bereich der Bushaltestellen an den Berufsbildenden Schulen und in einem Bus in Richtung Elbmarsch Kinder angesprochen und sie ausgefragt haben soll. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Beamten einen 23-jährigen Mann ermitteln, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Ende November trafen die Polizisten den Mann an und führten eine Gefährderansprache durch.

Am 09. Dezember 2022 wurde der Mann erneut gemeldet, weil er an einer Bushaltestelle in Winsen Kontakt zu fremden Kindern gesucht hatte. Daraufhin erhielt er einen Platzverweis. Später an diesem Tag wurde der 23-Jährige wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt, weil er an einer Bushaltestelle in Hunden (Elbmarsch) gestanden und an seinem Geschlechtsteil manipuliert hatte, sodass vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam wurden.

Am 12.12.2022 wurde in einem Ermittlungsverfahren in einem anderen Landkreis ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 23-Jährigen, der mittlerweile ohne festen Wohnsitz war, erlassen. Der Mann wurde am selben Tag festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Eltern, deren Kinder in den letzten Wochen möglicherweise ebenfalls von dem Mann angesprochen worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winsen, Telefon 04171 7960, zu melden, um eine mögliche strafrechtliche Relevanz abzuklären. Ebenso werden weitere Zeugen für den Vorfall am 09.12.22 in Hunden gesucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell