POL-WL: Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Meckelfeld - Ins Rutschen geraten ++ Winsen/Scharmbeck - Unfall auf der Kreuzung

Tageswohnungseinbruch ++ Seevetal/Meckelfeld - Ins Rutschen geraten ++ Winsen/Scharmbeck - Unfall auf der Kreuzung

Tageswohnungseinbruch

Am Montag, 19.12.2022, in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 17:40 Uhr, kam es in der Straße Rehenwiesen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Was sie erbeuteten, ist noch unklar.

Seevetal/Meckelfeld - Ins Rutschen geraten

In der Straße Am kleinen Teich kam es am Montag, 19.12.2022, zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Gegen 9:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW die abschüssige Straße. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der Pkw rutschte gegen einen geparkten Nissan. Dieser wurde auf den davor stehenden Hyundai geschoben. Der Hyundai wiederum prallte noch gegen einen davor stehenden Mercedes. Der 30-Jährige blieb unverletzt. An den vier Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5500 EUR.

Winsen/Scharmbeck - Unfall auf der Kreuzung

Am Montag, 19.12.2022, gegen 13:40 Uhr, kam es auf der Kreuzung der Scharmbecker Dorfstraße/L 217 zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann war mit seinem Mazda von der Scharmbecker Dorfstraße in Richtung Scharmbecker Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der L217 fuhr er trotz Rotlicht zeigender Ampel in die Kreuzung ein und kollidierte mit dem von rechts kommenden Ford eines 47-jährigen Mannes. Der 47-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

