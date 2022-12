Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 16.12.2022 -12 Uhr- bis Sonntag, 18.12.2022,12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Elstorf-Bachheide und Eversen-Heide - Wohnungseinbrüche

In Elstorf-Bachheide kam es Freitag und Samstag zu Einbrüchen bei der Straße Am Kirchenwald: Freitag wurde im Zeitraum von 15 Uhr bis Mitternacht in ein Mehrfamilienhaus und zwei Einfamilienhäuser eingebrochen: es wurden Bargeld und Wertsachen entwendet. Am Samstag schlugen Einbrecher erneut in derselben Straße zu (Zeitraum: 13 Uhr bis Mitternacht): Die Täterschaft gelangte nach Aufbruch einer rückwärtigen Tür in ein Einfamilienhaus, welches nach Wertsachen durchsucht wurde.

Auch im benachbarten Eversen-Heide bei Appel kam es Samstag zu Wohnungseinbrüchen, überwiegend im Zeitraum von 17 Uhr bis 21 Uhr. Bislang sind drei Taten bekannt geworden (Erikaweg, Birkenweg und Lärchenweg), tatbetroffen waren jeweils Einfamilienhäuser.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Buchholz: 04181-2850)

Buchholz in der Nordheide - Kind angefahren

Am Samstag wurde gegen 11.30 Uhr beim Kundenparkplatz des famila Buchholz (Nordring) ein Kind angefahren: Der Junge (11) trat zwischen zwei geparkten Autos hervor und wurde von einem von links kommenden Renault-Clio-Fahrer (81) angefahren. Laut Knallzeugen - die den Unfallhergang zwar nicht sahen, aber die folgenden Geschehnisse verfolgen konnten - stieg der PKW-Fahrer aus, begutachtete seinen PKW nach etwaigen Schäden und wies das Kind lautstark zurecht. Dann fuhr er weiter zum Einkaufen, ohne sich weiter um das Kind zu kümmern. Das Kind wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Mann wurde noch beim Einkaufen von der Polizei aufgegriffen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zudem werden Ermittlungen geführt, ob auf dem gut besuchten Parkplatz bei regem Verkehr angemessen langsam und umsichtig gefahren wurde, der Unfall vermeidbar gewesen wäre und er sich zusätzlich wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten muss. Zeugen zum Unfallgeschehen werden daher gebeten, sich bei der Polizei in Buchholz (04181-2850) zu melden.

Buchholz in der Nordheide - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr geriet durch offensichtliche Brandstiftung ein Altkleidercontainer beim Seppenser Mühlenweg gegenüber der Otto-Koch-Kampfbahn in Brand. Er wurde von der Feuerwehr abgelöscht, war aber mitsamt Inhalt zerstört worden. Hinweise nimmt die Polizei Buchholz entgegen (04181-2850)

Otter - Betrunken auf Verkehrsinsel verunfallt

Freitagmitternacht fuhr ein Renault-Trafic-Fahrer (37) auf der Tostedter Straße beim Ortsausgang in Richtung Tostedt auf die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs, kollidierte mit zwei Richtungsweisern und kam noch auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der Fahrer pustete bei der Unfallaufnahme 2,28 Promille. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rosengarten - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka Marktes (Eckeler Straße) zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wurde ein schwarzer Mazda, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich des vorderen linken Stoßfängers beschädigt. Der Sachschaden am PKW wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Mazda war mittig des Parkplatzes geparkt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal (04105-6200) entgegen.

Rosengarten/Tötensen - Einbruch in Vereinsheim

Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum von Donnerstag bis Freitag Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße An der Koppel in Tötensen. Aus dem Vereinsheim wurden Lautsprecher und zahlreiche Getränke entwendet, es entstand zudem Sachschaden. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Seevetal (04105 6200) entgegen.

Salzhausen - Einbruch in Möbelhaus

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurde in den Bürokomplex des Möbelhaus Michaelis eingebrochen und diverse Büroräume durchsucht. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle im Landkreis Harburg entgegen (Polizei Winsen/Luhe: 04171-7960)

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell