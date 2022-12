Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Dieb kam über die Leiter ++ Rosengarten - Gegen Baum geprallt ++ Toppenstedt - Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen ++ Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Hundebiss

Neu Wulmstorf (ots)

Dieb kam über die Leiter

Heute, 16.12.2022, gegen 0:40 Uhr, ist ein unbekannter Mann in ein Einfamilienhaus an der Fischbeker Straße eingedrungen. Der Täter war mit einer Leiter an ein Fenster im ersten Obergeschoss gelangt, hatte dieses eingeschlagen und von dort aus mehrere Räume durchsucht. Hierbei traf er plötzlich auf eine Bewohnerin und verließ fluchtartig das Haus. Nach ersten Erkenntnissen erbeutete er einige Münzen.

Rosengarten - Gegen Baum geprallt

Auf der Bendestorfer Straße, zwischen Buchholz und Bendestorf, kam es heute, 16.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 01:50 Uhr war ein 83-jähriger Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei überfuhr er mehrere Verkehrszeichen und prallte schließlich gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus.

Toppenstedt - Gefährliches Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen

Auf der L212 kam es am Donnerstag, 15.12.2022, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Der noch unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Opel Corsa hatte gegen 8:17 Uhr einen mit rund 35 Fahrgästen besetzten Schulbus auf der Landstraße in Fahrtrichtung Garstedt überholt, obwohl die Fahrbahn in einer Rechtskurve verlief und nicht gut einsehbar war. Aufgrund Gegenverkehrs musste der Busfahrer eine Vollbremsung machen, um dem überholenden Pkw das Einscheren zu ermöglichen und einen Zusammenstoß zu vermeiden. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrgäste verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen, die weitere Angaben zu dem beteiligten Fahrzeug machen können, oder bei dem Überholmanöver im Gegenverkehr ebenfalls gefährdet worden sind. Hinweise bitte an die Polizei Salzhausen, Tel. 04172 986610.

Seevetal/Hittfeld - Zeugensuche nach Hundebiss

Bereits am 27.11.2022 ist eine 13-jährige Schülerin in Hittfeld von einem fremden Hund gebissen worden. Die Schülerin war gegen 14 Uhr mit ihrem eigenen Hund im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs, als ihr ein paar mit einem größeren Hund entgegen kam. Die 13-Jährige ging mit ihrem angeleinten Hund ein wenig zur Seite und wartete ab. Als das Paar, der Mann hatte seinen Hund an der kurzen Leine, bereits vorbeigegangen war, sprang deren Hund plötzlich in Richtung der 13-Jährigen und biss ihr ins Knie. Das Paar erkundigte sich kurz bei dem Mädchen und fragte ob alles in Ordnung sei. Obwohl sie eine blutende Bisswunde am Knie hatte, entfernten sich beide, anstatt sich weiter um das Mädchen zu kümmern oder Erreichbarkeiten auszutauschen. Die Polizei hat ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet und sucht die beiden Hundebesitzer. Auffällig war lediglich die Frau, die ihre langen Haare zum Zopf geflochten über der Schulter getragen hatte. Der Hund hatte in etwa die Größe eines Schäferhundes und hatte ein helles Fell mit dunklen Flecken. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Tel. 04105 6200.

