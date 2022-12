Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Saunahaus brennt

Winsen (ots)

Seit ca. 13 Uhr läuft ein Feuerwehreinsatz auf dem Gelände des Freizeitbads Die Insel an der Straße Bürgerweide.

Das Bad ist derzeit wegen Reparaturarbeiten geschlossen. Im Zuge der Arbeiten ist heute der Ofen eines rund 100 Quadratmeter großen hölzernen Saunahauses in Betrieb genommen worden, um das Saunahaus nicht zu sehr auskühlen zu lassen. Dabei geriet das hölzerne Mobiliar, das sich offenbar zu nah am Ofen befand, in Brand. Personen waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Sauna.

Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Aufgrund der massiven Holzbauweise gestalten sich die Löscharbeiten schwierig. Gefahr für benachbarte Gebäude derzeit besteht nicht.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell