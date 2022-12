Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zwei Jugendliche an Ampel angefahren ++ Egestorf/BAB 7 - Pkw nach Unfall in Brand geraten ++ Salzhausen - Lenkrad gestohlen ++ Winsen - Pkw-Diebstahl

Winsen/Roydorf (ots)

Zwei Jugendliche an Ampel angefahren

Auf der Luhdorfer Straße kam es am Montag, 12.12.2022, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche leicht verletzt worden sind. Gegen 13:20 Uhr fuhr eine 83-jährige Frau mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Luhdorf entlang. Auf Höhe der Einmündung Ilmer Drift wollten zu diesem Zeitpunkt eine Schülerin und ein Schüler (beide 14 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern die Fahrbahn an der Bedarfsampel überqueren. Die 83-Jährige übersah das für sie geltende Rotlicht und erfasste beide Jugendliche mit ihrem PKW. Der Schüler galt nach erster Einschätzung vor Ort als schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Schülerin wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war für sie nicht erforderlich.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die Luhdorfer Straße rund zwei Stunden voll gesperrt bleiben.

Egestorf/BAB 7 - Pkw nach Unfall in Brand geraten

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es gestern, 12.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann war gegen 17:40 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Hannover unterwegs, als er, nach eigenen Angaben, infolge Sekundenschlafs auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auffuhr. In der Folge drehte sich der Pkw und blieb entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der Pkw geriet in Brand. Der 25-Jährige konnte den Wagen selbstständig verlassen. Er kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Fahrer des beteiligten Sattelzuges setzte seine Fahrt fort. Möglicherweise hatte er von dem Aufprall auf den Auflieger gar nichts mitbekommen.

Für den Rettungs- und Löscheinsatz musste die Autobahn voll gesperrt werden. Aufgrund der Witterung fror das Löschwasser auf der Fahrbahn an, so dass diese im Anschluss an die Löscharbeiten von der Autobahnmeisterei erst wieder eisfrei gemacht werden musste. Erst gegen 19:45 Uhr konnte die Sperrung in Richtung Süden aufgehoben werden. Es kam zu entsprechendem Rückstau auf der Autobahn und den Umleitungsstrecken.

Salzhausen - Lenkrad gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 9.12.2022, und Montag, 12.12.2022, haben Unbekannte in der Straße Tangensieck einen 3er BMW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Täter das Lenkrad. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 EUR.

Winsen - Pkw-Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 10.12.2022, 12:00 Uhr und Montag, 12.12.2022, 12:00 Uhr kam es auf dem Gelände eines Kfz-Handels der Lüneburger Straße zu einem PKW-Diebstahl. Die Täter brachen zunächst ein Tor auf, um auf das Gelände zu gelangen. Dort entwendet hat sie einen Skoda Fabia sowie zahlreiche Teile eines Mercedes Sprinter. Anschließend brauchen Sie noch in ein Büro ein und entwendet den Fahrzeugschlüssel und ein Laptop. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell