Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Sachbeschädigung mittels Feuerwerkskörpern ++ Toppenstedt/A7 - Auffahrunfall

Winsen (ots)

Sachbeschädigung mittels Feuerwerkskörpern

Zwei 14-jährige Jugendliche und ein 13-Jähriger haben am Dienstag, 13.12.2022 den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses an der Breslauer Straße beschädigt. Gegen kurz nach 18:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie die drei Feuerwerkskörper anzündeten und in den Briefkasten warfen. Anschließend liefen Sie davon. Polizeibeamte entdeckten sie unweit des Tatorts und nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Ein Zeuge, der mit seinem Pkw an den Beamten und den flüchtenden Jugendlichen vorbeifuhr, stoppte kurzerhand seinen Wagen und hielt einen Jugendlichen fest, bis die Beamten Sekunden später bei ihm eintrafen. Alle drei wurden mit zur Dienststelle genommen und nach Einleitung eines Strafverfahrens an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Toppenstedt/A7 - Auffahrunfall

Auf der A7, in Fahrtrichtung Süden, kam es am Dienstag, 13.12.2022, zu einem Auffahrunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. In Höhe Toppenstedt staute sich gegen 11:45 Uhr der Verkehr. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer musste deswegen seinen Mercedes abbremsen. Ein 20-jähriger, der mit einem Sprinter dahinter unterwegs war, versuchte nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte er allerdings noch den Pkw des 55-jährigen sowie einen bereits stehenden Sattelzug. Infolge des Bremsvorganges fuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw auf den Mercedes des 55-Jährigen auf. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 EUR.

