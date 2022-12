Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versuchter Tageswohnungseinbruch ++ Winsen - Ingewahrsamnahme nach mehreren Straftaten ++ Jesteburg - Volltrunken gefahren

Rosengarten/Sieversen (ots)

Versuchter Tageswohnungseinbruch

In der Straße Schwarzer Weg kam es am Sonntag, 18.12.2022 zu einem versuchten Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr versuchte ein unbekannter Mann zunächst ein Seitenfenster eines Einfamilienhauses zu öffnen, was ihm jedoch nicht gelang. Als er sich an einem zweiten Fenster zu schaffen machte, wurde ein Zeuge auf den Unbekannten aufmerksam und sprach ihn an. Dieser verließ daraufhin fluchtartig das Grundstück. In das Gebäude konnte er nicht mehr eindringen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Winsen - Ingewahrsamnahme nach mehreren Straftaten

Ein 56-jähriger Mann hat am Sonntagabend, 18.12.2022, für mehrere Polizeieinsätze gesorgt. Zunächst war es zu einem Fall häuslicher Gewalt gekommen in dessen Verlauf gegen den Mann ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet werden musste. Während der Sachverhaltsaufnahme auf der Dienststelle beleidigte und bedrohte er mehrere Beamte. In der Folge wurden weitere Strafverfahren eingeleitet.

Nachdem der Mann die Dienststelle wieder verlassen durfte, wurde er kurze Zeit später erneut an der Anschrift angetroffen. Er hatte damit gegen die von den Beamten ausgesprochene Wegweisung verstoßen, weswegen ein weiteres Strafverfahren eingeleitet wurde. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann in der Gewahrsamszelle.

Jesteburg - Volltrunken gefahren

Am Sonntagabend, 18.12.2022, kontrollierten Beamte den Fahrer eines Renault, der gegen 23:35 Uhr auf der Hauptstraße unterwegs war. Hierbei stellten sie fest, dass der 33-jährige Mann stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2,6 Promille. Ein Arzt entnahm ihm im Krankenhaus eine Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

