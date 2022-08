Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrere Tausend Euro Schaden - Unbekannte stehlen über hundert Meter Erdungskabel - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Marl (ots)

Gestern Morgen (29. August) haben bisher Unbekannte an einer Bahnstrecke in Marl-Drewer mehrere Meter an Erdungskabel entwendet. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Die Bundespolizei bitte um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 1:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter der Deutschen Bahn eine Störungsmeldung der S-Bahnstrecke, Haltern am See in Richtung Gladbeck. Techniker der Bahn untersuchten die Strecke und konnten den Schadensort eingrenzen. Bisher Unbekannte haben an der Bahnstrecke, nahe der Elsa-Brändström-Straße in Marl, circa 170 Meter Erdungskabel entwendet. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei sicherten Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Die Bundespolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen nahe der Bahnstrecke machen? Die Tat hat sich gegen 1:30 Uhr des 29. August an der Bahnstecke an der Elsa-Brändström-Straße in Marl ereignet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell