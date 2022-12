POL-WL: Opferhilfe und Prävention stärken - Polizeiinspektion Harburg und WEISSER RING im Landkreis schließen Kooperationsvereinbarung

Seevetal/Meckelfeld (ots) - Tageswohnungseinbruch Am Montag, 19.12.2022, in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 17:40 Uhr, kam es in der Straße Rehenwiesen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten dazu eine Terrassentür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Was sie erbeuteten, ist noch unklar. ...

