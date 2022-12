Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jugendlichen bei Raubversuch geschlagen und getreten - Polizei sucht Zeugen und Helfer

Buchholz (ots)

Am Mittwoch, 21.12.2022, in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 17:45 Uhr, ist ein 15-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher oder Heranwachsender geschlagen und getreten worden. Der 15-Jährige war auf dem Peets Hoff, am Rande des Weihnachtsmarktes, ungefähr zwischen der Einfahrt des Parkhauses zur Buchholz Galerie und dem gegenüberliegenden Eingang des Famila-Marktes, unterwegs, als ihn sechs junge Männer umringten und nach Bargeld fragten. Als das Opfer verneinte, hielten ihn zwei aus der Gruppe fest und warfen ihn schließlich zu Boden. Auf dem Boden liegend traten alle sechs mehrmals auf ihn ein, anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ein unbekannter Zeuge half den Jugendlichen auf, dieser fuhr danach zunächst nach Hause. Erst später wurde die Polizei informiert.

Zu den Tätern ist nur bekannt, dass sie alle dunkel gekleidet waren. Zeugen, die die Geschehnisse am Rande des Weihnachtsmarktes beobachtet haben, sowie der Helfer, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04181 2850 beim Zentralen Kriminaldienst zu melden.

Seevetal/Ramelsloh - Radlader von Baustelle gestohlen

Am Mittwochabend, 21.12.2022, gegen 21:30 Uhr, haben sich Unbekannte auf ein mittels Bauzaun gesichertes Baugrundstück an der Ramelsloher Allee begeben. Dort entwendeten sie einen Radlader der Marke Wacker im Wert von rund 55.000 EUR. Wie die Täter das Fahrzeug abtransportieren, ist noch unklar.

Zeugen, denen am Mittwochabend verdächtige Verladetätigkeiten aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04105 6200 bei der Polizei Seevetal zu melden.

Buchholz - Erneut brennende Altkleidercontainer

In der dritten Nacht in Folge musste die Feuerwehr in Buchholz brennende Altkleidercontainer löschen. Am Donnerstagabend, 22.12.2022, wurden die Retter gegen 23:45 Uhr in die Straße Am Kattenberge gerufen. Auf einem Parkplatz brannten zwei Altkleidercontainer.

Die Polizei bittet erneut um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen die im Umfeld der Container aufgefallen sind. Die Telefonnummer lautet 04181 2850.

Neu Wulmstorf - Volltrunken und ohne Führerschein gefahren

Ein 46-jähriger Mann ist am Donnerstag, 22.12.2022, von der Polizei kontrolliert worden, als er gegen 14:30 Uhr in der Soltauer Straße unterwegs war. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von über 2,3 Promille. Zudem ist er gar nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Fahrzeug, ein Mercedes Vito, war nicht versichert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Zündschlüssel für den Pkw stellten die Beamten sicher.

Rosengarten/Nenndorf - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 21.12.2022, kam es auf der Bremer Straße, während des Berufsverkehrs, am Kreisverkehrsplatz zur Müllumschlaganlage zu einem Auffahrunfall. Der Fahrer eines älteren, hellen Opel Corsa war, gegen 08 Uhr, im stockenden Verkehrs auf einen roten Opel Astra aufgefahren. Während der Fahrer des Astra nach dem Zusammenstoß hinter dem Kreisverkehrsplatz angehalten hatte, setze der Fahrer des Corsa seine Fahrt einfach fort. Zeugen, die Angaben zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04105 6200 bei der Polizei in Seevetal zu melden.

