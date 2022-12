Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Mit PKW überschlagen ++ Drage - Ins Schleudern geraten ++ Garlstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

Neu Wulmstorf (ots)

Mit PKW überschlagen

Ein 58-jähriger Mann hat sich bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße am Montagabend, 26.12.2022, leicht verletzt. Gegen 21 Uhr war der Mann mit seinem Jaguar in Richtung Hamburg auf der Hauptstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw prallte gegen einen Straßenbaum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 58-Jährige wurde aus dem Fahrzeug befreit. Er erlitt leichte Verletzungen.

Da der Mann bei der Unfallaufnahme und der Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Der Baum musste von der Feuerwehr zerlegt werden. Die Schadenshöhe des Unfalles liegt bei rund 21.000 EUR.

Drage - Ins Schleudern geraten

Auf der Winsener Straße (L217) kam es am Montagabend, 26.12.2022, zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19:50 Uhr war ein 40-jähriger Mann mit seinem Peugeot auf der Straße in Richtung Winsen unterwegs. Auf gerader Strecke geriet der Wagen nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Gegenlenken kam der Pkw ins Schleudern und rutschte nach links von der Fahrbahn in einen Graben. Der 40-Jährige blieb weitestgehend unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Unfallursache ist unklar.

Garlstorf - Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen dem 25.12.2022, 12 Uhr, und dem 26.12.2022, 18:30 Uhr, sind Diebe in ein Einfamilienhaus in der Lüneburger Landstraße eingebrochen. Die Täter hatten dazu ein Fenster an der Gebäudevorderseite aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Schmuck. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an den Zentralen Kriminaldienst, Tel. 04181 2850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell