Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Wohnung ein - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte am Freitag (17.3.), um 16.20 Uhr die Hunde eines 44-jährigen Löhners im Innenhof eines Mehrfamilienhauses an der Fliederstraße. Der Nachbar ging daraufhin zu der Wohnung des Hundehalters und bemerkte die offene Wohnungstür, die augenscheinlich gewaltsam geöffnet wurde. Der Nachbar verständigte den Eigentürmer, der sich zu diesem Zeitpunkt nicht in seiner Wohnung aufhielt. Dieser stellte kurze Zeit später fest, dass aus dem Wohnungsinneren eine Bass Box, die einen Wert von rund 50 Euro hat, entwendet wurde. Gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten gab ein weiterer Zeuge an, dass er zwei Personen gesehen hat, die sich kurz zuvor in dem Haus aufhielten. Einer war dunkel gekleidet und trug eine Mütze. Der andere trug eine graue Jacke und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Ob diese beiden Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den beiden Personen machen können oder weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell