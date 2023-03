Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Friseursalon - Bargeld entwendet

Bünde (ots)

(jd) Zeugen stellten am Freitag (17.3.), gegen 8.00 Uhr fest, dass die Tür eines Friseursalons an der Mühlenfelstraße offen stand. Da die Zeugen wussten, dass der Salon zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht geöffnet hatte, schauten sie genauer nach und bemerkten im Inneren des Salons diverse umherliegende Gegenstände. Augenscheinlich hatten der oder die unbekannten Täter den Salon auf der Suche nach Diebesgut durchsucht. Die kurz darauf erschienene Eigentümerin, eine 33-jährige Bünderin, gab gegenüber den hinzugerufenen Beamten an, dass aus einer Geldkassette rund 2000 Euro fehlten. Inwieweit weitere Wertgegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf die Zeit zwischen Donnerstag, 18.15 Uhr und Freitag, 8.00 Uhr. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen, die Angaben zu dem oder den unbekannten Tätern machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.

