POL-MA: A659/Weinheim: Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer betrunken

Am Samstagmorgen, gegen 05:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Pkw auf der A659 am Autobahnkreuz Weinheim. Der 31-jährige Fahrer eines VW befuhr die die Autobahn von Mannheim kommend in Richtung Weinheim und wollte am Autobahnkreuz auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und des Genusses alkoholischer Getränke kam der Fahrer zunächst nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einer Leitplanke und mehreren Verkehrszeichen, welche beschädigt wurden. Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Durch den Unfall wurde eine 30-jährige Beifahrerin leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Eine weitere 6-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt, kam dennoch vorsorglich zunächst in ein Krankenhaus. Das Unfallfahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Auffahrt auf die A5 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung bis 07:30 Uhr gesperrt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 31-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Unfallaufnahme und weitere Sachbearbeitung erfolgte durch die Autobahnpolizei Mannheim.

