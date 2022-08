Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 01:20 Uhr, in der Käfertaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines VWs fuhr in Richtung der Mittelstraße. An der Einmündung Obere Clignetstraße hielt dieser an, um einen Fußgänger die Überquerung der Straße zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr ein grauer Daimler-Benz dem stehenden VW auf, beschädigte diesen und entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am dem VW beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, insbesondere der querende Fußgänger, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/33010 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell