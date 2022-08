Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bundesstraße 39 (Gem. Schwetzingen): Kleinbus kippt um, eine Person leicht verletzt, PM Nr. 2

Schwetzingen (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim auf der Bundesstraße 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam ein Mercedes-Benz Sprinter von der Fahrbahn ab und kippte in der Folge auf die Seite und blockierte hierdurch beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mannheim. Der 29-jährige Fahrer verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Sprinter entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Unfallfahrzeuges war die B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle zur BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn abgeleitet. Es kam zu keinen größeren Verkehrsstörungen.

Da der Unfallhergang noch nicht gänzlich geklärt ist, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell