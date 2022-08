POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mannheim (ots) - Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 01:20 Uhr, in der Käfertaler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 57-jähriger Fahrer eines VWs fuhr in Richtung der Mittelstraße. An der Einmündung Obere Clignetstraße hielt dieser an, um einen Fußgänger die Überquerung der Straße zu ermöglichen. In diesem Moment fuhr ein ...

