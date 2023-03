Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Minderjährige geschlagen und getreten

Hamm-Mitte (ots)

Eine Minderjährige ist am Samstag, 4. März, vor einem Elektromarkt an der Gustav-Heinemann-Straße von mehreren jugendlichen Mädchen geschlagen und am Boden liegend getreten worden.

Eine Zeugin des Geschehens informierte gegen 18.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten eintrafen, soll das Mädchen bereits von ihrem Vater abgeholt worden sein.

Eine Gruppe von fünf bis sechs weiblichen Jugendlichen im Alter von 13 bis 14 Jahren soll nach der Tat in Richtung Allee-Center geflüchtet sein. Eines der Mädchen soll einen pinken Jogginganzug getragen haben.

Die Personalien des geschädigten Mädchens sind nicht bekannt.

Daher bittet die Polizei Hamm darum, dass sich die Eltern der Geschädigten telefonisch unter 02381 916-3401 melden.(hei)

