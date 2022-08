Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - Brand schnell gelöscht

Reken (ots)

Geschehenszeit: 30.08.2022, 17:00 Uhr; Geschehensort: Groß-Reken, Melchenberg

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Feuerwehr einen Brand nahe eines Waldes in Groß-Reken schnell löschen konnte: Sie hatten die Flammen entdeckt, als sie am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf einem Waldlehrpfad am Melchenberg unterwegs waren. Kräfte der Feuerwehr Groß-Reken löschten den Brand, der eine Fläche von circa 60 Quadratmeter Unterholz erfasst hatte. Entstanden war das Feuer nach ersten Erkenntnissen an einer dort stehenden Bank. An dieser entstand erheblicher Schaden. Die Ursache des Geschehens ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02861) 9000. Zugleich erneuert sie die Warnung, angesichts der immer noch anhaltenden Trockenheit besonders achtsam zu sein und alles zu vermeiden, was einen Brand auslösen kann. Dazu zählen insbesondere weggeworfene Zigarettenkippen, aber beispielsweise auch Glasscherben, die wie ein Brennglas wirken können. (to)

