Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw Opel Astra kam es in der Nacht von Freitag, 19.08.2022 auf Samstag, 20.08.2022 in der Ortschaft Wingerode. Unbekannte Täter zerkratzten mittels unbekannten spitzen Gegenstand die Fahrer- und Beifahrertür des Pkws.

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, 22.08.2022 gegen 03:30 Uhr einen fest montieretn Aschenbecher vom Bahnhofsgelände in Heilbad Heiligenstadt. Zeugen hatten Personen gesehen, die mit einem Gegenstand in Richtung Innenstadt liefen. Auf dem Vorplatz des Bahnhofes stellten die Beamten schließlich einen Standfuß fest. Hier wurde mittels starker Gewalteinwirkung der Aschenbecher von dem Standfuß abgehebelt und mitgenommen. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen.

Bei dem Event "FÜR IMMER JUNG" in Etzelsbach stieg ein nicht mehr ganz junger Teilnehmer auf einen Funkstreifenwagen der Eichsfelder Polizei und posierte für die Zuschauer. Hierbei wurden genügend Beweisfotos von den Zuschauern gefertigt. Der Täter konnte von den eingesetzten Polizeibeamten gefasst werden. Er gab die Tat sofort zu. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das Dach sowie die Motrhauben wurden eingedellt. Es befanden sich die Schuhabdrücke des Täters auf dem Funkwagen. Gegen den 40-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell