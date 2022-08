Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß-Reken - E-Scooter gestohlen

Reken (ots)

Tatzeit: 30.08.2022, zwischen 07:15 Uhr und 08:45 Uhr; Tatort: Groß Reken, Nausdorfer Weg

Diebe haben in Groß-Reken am Dienstag einen E-Scooter vom Typ EM2GO samt Ladekabel aus einer Garage entwendet. Das Geschehen spielte sich zwischen 07.15 Uhr und 08.45 Uhr am Nausdorfer Weg ab. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

