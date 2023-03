POL-HAM: Audi bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte setzten am Sonntagabend, 5. März, zwei Mülltonnen am Fahrbahnrand der Stockumer Straße in Brand. Ein Autofahrer bemerkte gegen 22.30 Uhr den Brand gegenüber der Bushaltestelle Heckmann und alarmierte die Feuerwehr. Ein Anwohner versuchte, mit einem Feuerlöscher den Brand einzudämmen. Die Feuerwehr übernahm die restlichen Löscharbeiten. Die Abfallbehälter wurden komplett ...

