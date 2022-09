POL-HI: Geparkten PKW beschädigt und vom Unfallort entfernt - Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - HARSUM - (jpm) In Hönnersum malten unbekannte Personen am vergangenen Wochenende "Z"-Symbole an eine Mauer und sowie an eine Scheune. Vorliegenden Informationen zufolge wurde ein "Z" zwischen Freitagabend, 23.09.2022, 18:00 Uhr, und Sonntagabend, 25.09.2022, 18:00 Uhr, an eine Mauer in der Eichendorffstraße geschmiert. Das andere Symbol wurde im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 23.09.2022, 12:00 Uhr, und Samstagmorgen, 24.09.2022, 09:00 Uhr, an eine ...

mehr