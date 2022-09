Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Z-Symbole in Hönnersum

Hildesheim (ots)

HARSUM - (jpm) In Hönnersum malten unbekannte Personen am vergangenen Wochenende "Z"-Symbole an eine Mauer und sowie an eine Scheune.

Vorliegenden Informationen zufolge wurde ein "Z" zwischen Freitagabend, 23.09.2022, 18:00 Uhr, und Sonntagabend, 25.09.2022, 18:00 Uhr, an eine Mauer in der Eichendorffstraße geschmiert.

Das andere Symbol wurde im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 23.09.2022, 12:00 Uhr, und Samstagmorgen, 24.09.2022, 09:00 Uhr, an eine Scheune in der Straße An der Wurth gesprüht.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe der Tatorte erscheint ein Zusammenhang wahrscheinlich.

Zeugen, die in Verbindung mit den Taten Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell