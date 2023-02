Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Zeugen nach Geisterfahrt gesucht

Uhldingen-Mühlhofen/Bodenseekreis (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach einer Geisterfahrt heute Nachmittag kurz vor 14 Uhr auf der B 31 zwischen Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen, die nur durch großes Glück nicht zu fatalen Folgen geführt hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr die unbekannte Lenkerin eines dunkelblauen oder schwarzen VW-Golf Kombi die Strecke von Meersburg kommend in Richtung Uhldingen-Mühlhofen und fuhr am Beginn der baulichen Mitteltrennung des vierspurigen Teilstücks links in die Gegenfahrspur. Dort kamen zu dieser Zeit zwei Pkw ordnungsgemäß entgegen, die geistesgegenwärtig jeweils stark nach links und nach rechts auswichen, um eine Frontalkollision mit der Geisterfahrerin zu verhindern. Während die unbekannte Golf-Lenkerin zwischen den Fahrzeugen hindurchfuhr und ihren Weg unbeeindruckt fortsetzte, kollidierten die beiden Pkw beim Zurücksteuern leicht miteinander. Die 37-jährige Lenkerin des Ford Transit und der 53-jährige Fahrer des Ford Ranger blieben dabei glücklicherweise unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen. Personen, denen die Geisterfahrerin, die längere blonde gelockte Haare gehabt und eine Sonnenbrille getragen haben soll, auch entgegengekommen ist oder die Angaben zu deren Fahrzeug oder ihrer Identität machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

