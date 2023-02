Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau-Wilfertsweiler

Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Aufgrund spiegelglatter Fahrbahn kam eine 43-jährige Renault-Fahrerin am Dienstag gegen 7.30 Uhr in der Weilerstraße ins Rutschen und verursachte dabei einen Unfall. Bei winterlichen Straßenverhältnissen verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte über die Gegenfahrbahn in eine Böschung. Anschließend kippte der Renault zur Seite und kam in dieser Lage zum Stillstand. Die Fahrzeuglenkerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Pfullendorf

Auto angefahren und abgehauen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Zeit von Montag 9 Uhr bis Dienstag 16.30 Uhr ein im "Äußerer Mühlweg" geparktes Auto angefahren und im Anschluss das Weite gesucht. Durch den Parkrempler entstand am Renault ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Pfullendorf

Transporter von Parkplatz gestohlen

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag einen weißen Citroen Jumper von einem Parkplatz in der Paul-Heilig-Straße gestohlen. Der Polizeiposten Pfullendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 7.15 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Meßkirch

Betrunken am Steuer

Einen offensichtlich alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Mittwochmorgen in der Pfullendorfer Straße aus dem Verkehr gezogen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle nahmen die Beamten bei dem 38-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,5 Promille. Der Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein vor Ort abgeben.

Herbertingen

Unfall mit Sachschaden

In einer Linkskurve auf der B 32, Höhe Mieterkingen, kam am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr eine 58-jährige Ford-Fahrerin aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte in der Folge mit einer Schutzplanke, wobei am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, an der Verkehrseinrichtung beläuft sich dieser auf mehrere hundert Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße einseitig befahrbar.

Hohentengen

Ladendiebe schlagen Mitarbeiter

Strafrechtlich verantworten müssen sich zwei Ladendiebe, die am Dienstagvormittag in einem Supermarkt einen Mitarbeiter verletzt haben. Die beiden Männer versteckten mehrere Getränkedosen in ihrer Kleidung und gingen durch den Kassenbereich, ohne diese zu bezahlen. Mitarbeiter des Ladens wurden auf die Tat aufmerksam und versuchten, die Männer zu stoppen. Dabei entstand ein Gerangel, bei dem ein Mitarbeiter durch einen Schlag im Gesicht verletzt wurde. Anschließend suchten die Diebe das Weite. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei einem der Tatverdächtigen soll es sich um einen 25-jährigen Mann handeln, die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern aktuell noch an.

