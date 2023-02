Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aichstetten

Alkoholisiert am Steuer

Alkoholisiert hat sich ein 59-Jähriger hinters Steuer gesetzt, der am Dienstagabend in der Hochstraße in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten ist. Beamte des Polizeireviers Leutkirch stoppten den Mann und führten bei ihm einen Alkoholvortest durch. Nachdem dieser über 0,5 Promille ergab, musste der 59-Jährige die Einsatzkräfte zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten. Ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot.

Bad Wurzach

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind am Dienstag gegen 6.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wengener Straße an der Einmündung Dorfstraße entstanden. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin übersah beim Einfahren in die Dorfstraße einen vorfahrtsberechtigten Skoda-Lenker und kollidierte mit diesem. Die beiden Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bad Waldsee / Reute

Verkehrsunfall

Beim Linksabbiegen von der Kümmerazhofer Straße auf die Ortsdurchfahrtsstraße (L 285), hat am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr ein 61 Jahre alter Lkw-Lenker einen Autofahrer übersehen, der in Richtung Gaisbeuren unterwegs war. Bei der Kollision entstand an dem Nissan ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Weingarten

Renitenter Ladendieb

Lebensmittel im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags wollte am Dienstagmorgen ein 18-Jähriger gemeinsam mit seinem Komplizen aus einem Lebensmittelgeschäft in der Karlstraße stehlen. Als Mitarbeiter das Duo ansprachen, flüchtete einer der beiden. Den 18-Jährigen konnten die Angestellten festhalten, wobei sich dieser massiv dagegen wehrte und unter anderem Drohungen und Beleidigungen aussprach. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Polizeirevier. Hierbei stellten die Einsatzkräfte auch noch eine kleinere Menge Marihuana bei dem Tatverdächtigen sicher. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Wolpertswende

Verkehrsunfall

Auf der Kreisstraße zwischen Vorsee und der B 32 ist am Dienstagvormittag eine Seat-Lenkerin aus bislang unbekannter Ursache teils auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß dort mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, zog sich die 44-jährige Audi-Lenkerin leichte Verletzungen zu, die jedoch keiner akuten medizinischen Behandlung bedurften. Beide Pkw wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 17.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn vollständig gesperrt.

Ravensburg

Verpackungsmaterial am Gänsbühlcenter angezündet

Zu einem Brand von Verpackungsmaterial rückten am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Feuerwehr und Polizei zum Gänsbühlcenter aus. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei Jugendliche in einem zugänglichen Bereich Holz und Kartonagen angezündet haben. Angestellte des Marktes und die hinzugerufene Feuerwehr löschten den Brand. Die Außenfassade wurde teilweise verrußt, der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Ravensburg hat indes die Ermittlungen zu den beiden Jugendlichen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

