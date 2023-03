Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nachdem eine 66-jährige Toyota-Fahrerin am Donnerstag, 2. März, um 16.30 Uhr, an der Hammer Straße einen Radfahrer touchierte und der daraufhin gegen einen geparkten Seat fuhr, flüchtete der Fahrradfahrer in östliche Richtung.

Der Radfahrer ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, schulterlanges braunes Haar, und war zum Unfallzeitpunkt mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen Sneakern bekleidet.

Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell