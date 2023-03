Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung durch Feuer - Unbekannte setzten Fahrplankasten in Brand

Herford (ots)

(jd) Eine Zeugin bemerkte Samstag (18.3.) gegen 10.00 Uhr, dass ein Fahrgastunterstand am Goldregenweg beschädigt war und informierte die Polizei. Bisher unbekannte Täter gingen augenscheinlich gewaltsam die Plexiglasabdeckung einer Fahrplanauskunft an und nahmen den Fahrplan aus dem Kasten. Anschließend zerbrachen sie die Abdeckung und setzten sie gemeinsam mit dem Fahrplan innerhalb des Fahrgastunterstandes in Brand. Der Tatzeitraum kann zwischen Freitag, 18.00 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr eingegrenzt werden. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter 05221/8880 mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

