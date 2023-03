Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos - 16-Jähriger nach Disco-Besuch schwer verletzt - bitte kreisweit veröffentlichen

Herford, Kreis Herford (ots)

(jd) Die Kriminalpolizei Herford bittet um Mithilfe bei der Identifizierung von bisher unbekannten Tatverdächtigen. In der Nacht zum 27. Dezember 2022 haben die bisher unbekannten Tatverdächtigen einen zum Tatzeitpunkt 16-Jährigen nach einem Disco-Besuch massiv mit Schlägen verletzt, sodass er zu Boden ging. Noch am Boden liegend traten und schlugen sie weiter auf den Jugendlichen ein. Der Geschädigte wurde dabei so schwer verletzt, dass er anschließend mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus lag. Zwei Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden, eilten zur Hilfe, sodass die Tatverdächtigen zu Fuß Richtung Bahnhof flüchteten. Nach Beschluss des Amtsgerichts in Bielefeld kann nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus einer Überwachungskamera erfolgen. Bei den den Personen handelt es sich um zwei Tatverdächtige sowie einen Zeugen, der sich bei den beiden Verdächtigen aufhielt. Wer kennt die Personen auf den Fotos und kann Angaben zu den Personen machen? Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/101412 Die Polizei Herford nimmt Hinweise unter 05221/8880 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell