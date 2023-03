Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter öffnet gewaltsam Bankbriefkasten - Zeugen gesucht

Herford (ots)

(jd) Einem aufmerksamen Zeugen fiel am Dienstag (21.3.) in den frühen Morgenstunden auf, dass der Briefkasten eines Geldinstituts im Vorraum der Bank beschädigt war. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Nach einer ersten Sichtung des Videomaterials aus der Überwachungskamera betrat eine bisher unbekannte Person gegen 3.44 Uhr den Vorraum der Bank und trat zunächst an den dortigen SB-Terminal heran. Anschließend ging die Person zu dem neben dem Geldautomaten befindlichen Briefkasten und öffnete diesen gewaltsam mittels eines Werkzeugs. Beim Aufbrechen verletzte sich der Unbekannte offensichtlich und verließ den Vorraum. Ob etwas aus dem Briefkasten entnommen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die weitere Auswertung des Videomaterials und weiterer Spuren aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht wird eine Person, die eine graue Jacke mit schwarzen Bündchen an den Armabschlüssen trug, dazu eine schwarze Jogginghose, weiße Sneaker und eine dunkle Mütze mit rotem Emblem. Zum Tatzeitpunkt trug die Person ein graues Tuch, das ins Gesicht gezogen war sowie eine weiße Sonnenbrille. Zeugen, die Angaben zu der mutmaßlich männlichen Person machen können oder in der Nacht zu Dienstag im Bereich der Werrestraße etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

