Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannter entwendet Mutter mit Säugling Portemonnaie - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 22-jährige Herforderin ging gestern mit einem Kinderwagen, in dem sich ihr fünf Monate altes Kind befand, entlang des Ortsieker Weges. Ein Unbekannter, der ihr bereits auf der Schwarzenmoorstraße auffiel, ging hinter ihr her. An einem etwa 100 Meter langen Stichweg, der sich zwischen dem Ortsieker Weg und der Windhorststraße befindet, schubste der etwa 23 bis 29 Jahre alte Mann die Frau plötzlich, sodass sie stürzte. Dadurch kippte auch der Kinderwagen, den die Frau noch abfangen und wieder aufrichten konnte. In diesem Moment nahm sich der unbekannte Mann das Portemonnaie der Frau aus deren Jackentasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Schwarzenmoorstraße. In der pinken Geldbörse befanden sich Bankkarten und persönliche Dokumente. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Der Unbekannte ist schlank, etwa 165-170 cm groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug schwarze Oberbekleidung sowie schwarz-weiße Sportschuhe. Die 22-Jährige und ihr Säugling blieben unverletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

