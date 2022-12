Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Musikbox geraubt

Am Dienstag forderte ein Unbekannter in Heidenheim von einem 19-Jährigen die Herausgabe der Musikbox.

Ulm (ots)

Gegen 22.15 Uhr lief der 19-Jährige in der Hermann-Kurz-Straße und hörte Musik aus seinem Lautsprecher. An einer Sitzbank bei einer Sonnenuhr befanden sich zwei junge Männer. Einer der Beiden ging auf den 19-Jährigen zu und forderte die Herausgabe der Musikbox. Weiterhin habe er den 19-Jährigen bedroht und ihm gegen die Schulter geschlagen. Nachdem der Täter die Box an sich genommen hatte, verschwand er mit seinem Begleiter in Richtung "In den Seewiesen". Die Polizei fahndete nach dem Räuber. Der blieb bislang verschwunden. Der Unbekannte soll um die 20 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Bekleidet war er mit einer weißen Kapuzenjacke, blauen Jeans und schwarzen Schuhen. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Täter.

Stellen sie sich vor sie würden Überfallen werden. Sicher würden Sie von Zeugen erwarten, dass sie sich bei der Polizei melden. "Hinsehen statt wegschauen" lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

