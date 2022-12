Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher überrascht

Am Montag entdeckte ein Ehepaar in Ulm zwei Unbekannte in ihrem Haus.

Ulm (ots)

Kurz nach 18 Uhr kehrte das Ehepaar in ihr Haus in der Stauffenbergstraße zurück. Als sie das Haus betraten, entdeckten sie zwei unbekannte Männer. Die flüchteten sofort durch die Terrassentür. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und fahndete nach den Einbrechern. Die blieben bislang unentdeckt. Die Einbrecher hatten zuvor offenbar die Terrassentür aufgehebelt und mehrere Räume durchwühlt. Was sie mitnahmen ist noch unklar. Auf Ihrer Flucht hatten sie eine weiße Tüte oder Sack bei sich. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ulmer Kriminalpolizei sucht nun nach den Einbrechern. Zeugen die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten sich bei der Ulmer Polizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich als Privatperson oder Firmeninhaber gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Die Mitarbeitenden informieren kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

