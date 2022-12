Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Wer hatte grün?

Zeugen sucht die Polizei nach einem Unfall am Dienstag auf der B311 bei Ulm-Einsingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz vor 18.30 Uhr. Der 42-jährige Fahrer eines BMW kam aus Richtung Einsingen und wollte die Kreuzung an der B311 geradeaus in Richtung Gögglingen überqueren. Auf der B311 kam aus Richtung Ulm ein 32-Jähriger mit seinem Porsche. Auf der Kreuzung stießen die Autos zusammen. Durch den Aufprall wurde der Porsche nach links auf einen Laternenpfosten geschoben. Der BMW drehte sich und fing Feuer. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Auto. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Zunächst musste die B311 voll gesperrt werden. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Gegen 21 Uhr war die Unfallstelle komplett geräumt. Den Schaden an den total beschädigten Autos schätzt die Polizei auf etwa 150.000 Euro.

An der Unfallstelle befindet sich eine Ampel. Die war zur Unfallzeit in Betrieb. Gegenüber der Polizei gaben beide Autofahrer an, dass sie Grün hatten. Das Polizeirevier Ulm-West (Telefon 0731/188-3812) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, wer Grün hatte.

