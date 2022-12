POL-PDPS: Diebstahl eines Motorrollers

Pirmasens, Am Kiesweg (ots) - Am 16.12.2022 wurde in der Zeit von 10:20 Uhr - 12:45 Uhr auf dem Parkplatz des Schwimmbades "Plub", am Kiesweg in Pirmasens, ein Pkw beschädigt. Die/der unbekannte Täter/in zerkratzte mittels eines unbekannten Werkzeuges die Beifahrerseite des Pkw (VW Golf, Farbe schwarz). Kontaktdaten für Presseanfragen: Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) ...

mehr