Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Pirmasens, Lemberger Straße (ots)

In der Zeit vom 08.12.2022 - 11.12.2022 parkte die Geschädigte ihren Pkw (VW T-ROC; pirmasenser Kennzeichen, Farbe grau) in der Lemberger Straße, in Pirmasens, in Höhe der Hausnummer 10. Ein noch unbekannter Täter beschädigte das parkende Fahrzeug ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.|pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Die Polizeiinspektion Pirmasens (Tel. 06331/5200 bzw. pipirmasens@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Verkehrsunfallflucht. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell