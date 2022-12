Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kraftfahrzeugdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 16.12.2022, 21:09 Uhr - 16.12.2022, 21:22 Uhr Ort: Zweibrücken, Hauptstraße 6 SV: Ein weißer VW Golf wurde kurzzeitig unverschlossen, mit laufendem Motor und Schlüssel im Zündschloss abgestellt. Innerhalb weniger Minuten wurde durch einen bislang unbekannten Täter das Fahrzeug entwendet und etwa zehn Minuten später in der Wattweilerstraße in Zweibrücken in Höhe der Einmündung zur Helene-Lange-Straße am Straßenrand mit laufendem Motor und Schlüssel im Zündschloss abgestellt. Aus dem Handschuhfach wurden 10.000 Euro Bargeld entwendet.|pizw

