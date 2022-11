Polizei Mettmann

POL-ME: Korrekturmeldung: Scheunenbrand war an der Düsseler Straße - Wülfrath - 2211133

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits in ihrer Pressemeldung OTS 2211129 (siehe Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5381446) bereits berichtete, kam es in der Nacht zu Samstag (26. November 2022) zu einem Scheunenbrand in Wülfrath.

Korrektur:

In der Pressemeldung mit dem Titel "Scheunenbrand - die Polizei ermittelt" hat sich leider ein redaktioneller Fehler eingeschlichen. Demnach war der Brand nicht an der "Düsseldorfer Straße", sondern an der Düsseler Straße. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell