POL-S: Einbruch in Schulen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (01.06.2022) in Schulen an der Vischerstraße und der Bernhauser Straße eingebrochen. An der Vischerstraße beschädigten die Täter zwischen 19.00 Uhr und 06.30 Uhr ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und gelangten so in das Innere, wo sie Türen aufbrachen und offenbar vergeblich versuchten, einen Tresor zu öffnen. Aus mehreren Geldkassetten stahlen sie eine noch unbekannte Summe Bargeld. An der Bernhauser Straße hebelten Unbekannte im Zeitraum zwischen 18.00 Uhr und 06.40 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten anschließend das Schulgebäude. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Telefonnummer +4971189903400 zu wenden.

