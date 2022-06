Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wäscherei eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (31.05.2022) in eine Wäscherei an der Überkinger Straße eingebrochen und haben Bargeld in Höhe von zirka 1000 Euro erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 19.00 Uhr und 06.00 Uhr die Eingangstür zu einem Mehrfamilienhaus auf und verschafften sich von dort aus Zugang zur angrenzenden Wäscherei. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen 1000 Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

