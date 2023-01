Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Falscher Sohn erbeutet Bargeld - Warnung vor Betrügern

Gelsenkirchen (ots)

Eine 58-jährige Gelsenkirchenerin erschien am Dienstag, 24. Januar 2023, auf der Polizeiwache im Norden und zeigte einen Betrug zu ihrem Nachteil an. Am Sonntag, 22. Januar 2023, wurde sie gegen 16 Uhr von einer unbekannten Nummer bei dem Messengerdienst Whatsapp angeschrieben. Die oder der Unbekannte gab sich als Sohn der Frau aus und forderte Geld. Im Zeitraum vom 22. Januar bis zum 24. Januar überwies die Gelsenkirchenerin mehrfach Geldbeträge in insgesamt vierstelliger Höhe. Erst im Nachhinein bemerkte die 58-Jährige den Betrug und stellte Strafanzeige. Die Polizei Gelsenkirchen rät, bei solchen Nachrichten grundsätzlich misstrauisch zu sein. Lassen Sie sich immer die Identität von allen unbekannten Personen bestätigen und übergeben oder überweisen Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an Fremde. Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

