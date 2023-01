Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtiger nach Einbruch vorläufig festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Einen tatverdächtigen Einbrecher haben Polizeibeamte am Mittwoch, 25. Februar 2023, in Buer vorläufig festgenommen. Gegen 1.40 Uhr war die Polizei alarmiert worden, nachdem ein Unbefugter in ein Lebensmittelgeschäft an der Vinckestraße eingedrungen war. Der tatverdächtige 35-Jährige flüchtete daraufhin, wurde von den Beamten aber in der Nähe gestellt und nach kurzer Gegenwehr fixiert. Da gegen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland zudem ein offener Haftbefehl vorlag, nahmen die Polizisten ihn vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

