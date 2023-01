Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizistin bei Verkehrsunfall verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 23 Jahre alte Polizeibeamtin ist bei einem Verkehrsunfall in Buer am Montagmittag, 23. Januar 2023, verletzt worden. Die Beamtin war als Beifahrerin mit einem 27 Jahre alten Kollegen in einem zivilen Funkstreifenwagen unterwegs, als es gegen 13.20 Uhr im Kreuzungsbereich Kurt-Schumacher-Straße und Emil-Zimmermann-Allee zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug kam, an dessen Steuer ein 23 Jahre alter Gladbecker saß. Er und der 27 Jahre alte Polizist blieben unverletzt. Die Beamtin war nicht weiter dienstfähig und suchte selbst einen Arzt auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

