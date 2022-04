Polizei Hagen

POL-HA: Kind bei Unfall in Hohenlimburg angefahren

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag, 25.04.2022, fuhr eine 50-Jährige in ihrem Skoda gegen 13:10 Uhr die Straße Am Berge in Richtung Berliner Allee entlang. Zu diesem Zeitpunkt hielt in entgegengesetzter Fahrtrichtung ein Linienbus. Hinter dem Bus lief plötzlich ein sechsjähriges Mädchen auf die Straße. Die Skoda-Fahrerin leitete sofort eine Vollbremsung ein. Sie konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Das Mädchen stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde wenig später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Das Hagener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (hir)

