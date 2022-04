POL-HA: Zeuge sieht Graffiti-Sprüher - Mehrere Tatorte gefunden

Hagen-Emst (ots) - Unbekannte Täter brachen am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in der Max-Planckstraße ein. Die 65-jährige Hauseigentümerin hat ihr Haus zusammen mit ihrem Ehemann am Samstagnachmittag (23.04.2022) für nur wenige Stunden verlassen. Als beide gegen 18.00 Uhr zurückkehrten, stellten sie eine aufgebrochene Terrassentür fest. Die Unbekannten haben mehrere Schränke im Schlafzimmer und im ...

